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DHA DIŞ HABER - Rus jeti, Karadeniz'de keşif uçuşu yapan ABD uçağını taciz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 04:01 | Son Güncelleme

Rusya'ya ait Rus Su-27 tipi savaş uçağı, Karadeniz üzerinde keşif yapan ABD donanmasına ait EP-3 tipi uçağını engelledi.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 6 Kasım (DHA) - Rusya'ya ait Rus Su-27 tipi savaş uçağı, Karadeniz üzerinde keşif yapan ABD donanmasına ait EP-3 tipi uçağını engelledi. ABD Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Rus uçağının ABD'ye ait uçağı Karadeniz üzeninde 25 dakika boyunca taciz ettiğini duyurdu.

Pentagon, Rus uçağının yüksek hızla ve tehlikeli bir biçimde ABD donanmasına ait uçağa yaklaştığını ve pilotlar ile mürettebatın yaşamını tehlikeye soktuğunu açıkladı. Açıklamada, ABD keşif uçağına birkaç metre kalıncaya kadar yaklaştıktan sonra hızını artırarak ilerleyen Rus uçağının yarattığı itmeden dolayı ABD'ye ait uçakta türbülans yaşandığı belirtildi. Rus uçağının havada ABD uçağına yaklaştığı ve hızını artırarak uzaklaştığı anlar kameralara da yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-ABD uçağı kamerasından: Rus jetinin yaklaşıp hızla ilerlemesi

**GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
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