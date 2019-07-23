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DHA DIŞ- Hamas: İran’ın tarafındayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi bürosu başkan yardımcısı Saleh el-Arouri, İran'a yönelik herhangi bir düşmanca davranışın Filistin'e karşı olana benzer olduğunu söyledi.

İran, (DHA)- Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi bürosu başkan yardımcısı Saleh el-Arouri, İran'a yönelik herhangi bir düşmanca davranışın Filistin'e karşı olana benzer olduğunu söyledi.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Kharazi ile görüşmesinde konuşan El-Arouri, “Direniş Cephesi ve Hamas Hareketi temsilcileri olarak, İran İslam Cumhuriyeti ile dayanışmamızı dile getiriyoruz ve İran'a yönelik herhangi bir düşmanca davranışın Filistin ve Direnişe karşı bir eylem olduğunu vurguluyoruz ve kendimizi İran'ı destekleme cephesinde görüyoruz” dedi.

El-Arouri, İran’ın Filistin’e verdiği desteği takdir ederek, ABD’nin düşmanlıklarının ve yaptırımlarının Filistin davasının desteklenmesinde İslam Cumhuriyeti’nin kararını engellemediğini belirtti ve Hamas'ın İsrail rejiminin tehditlerinden korkmadığını söyledi.

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