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DHA DIŞ- Hamburg Havalimanı uçuşlara tekrar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 01:02 | Son Güncelleme

Hamburg-Schnelsen Havalimanı, 2.

İskender GÜNGÖR / Hamburg (DHA)- Hamburg-Schnelsen Havalimanı, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından uçuş trafiğine yeniden açıldı.
Hamburg-Schenelsen Havalimanı, bugün öğleden sonra 2. Dünya Savaşından kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Hamburg Havalimanına iniş -kalkışlar durdurulurken, bombanın kaldırılması içinde çalışma başlatıldı. Hamburg Havalimanı İşletmesi tarafından, polis ve itfaiyenin yoğun çalışmalarının ardından uçuşların yeniden başladığı duyuruldu. Saat 23.49'da sosyal medyadan yapılan açıklamada, "An itibariyle tüm uçuşlarımız başlamıştır. Lütfen havayolunuzla iletişim halinde olun ve mevcut uçuş durumunuz hakkında bilgi edinin” denildi.

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