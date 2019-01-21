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DHA DIŞ - Haseke'de, ABD/PKK konvoyuna saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 15:01 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Haseke kentinde, ABD askerleri ile PKK/PYD'li teröristlerin ortak devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Haseke kentinde, ABD askerleri ile PKK/PYD'li teröristlerin ortak devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 terörist öldü, 2 ABD askeri de yaralandı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Haseke kentinin Şeddade bölgesinde öğle saatlerinde ABD askerleri ile teröristler devriye görevi yaparken, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 47'nci köprü olarak adlandırılan noktada zırhlı araçların geçişi sırasında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre PKK/PYD'li 5 terörist öldü, biri ağır, 2 ABD askeri de yaralandı. Saldırıda zırhlı araçlar da büyük hasar gördü.

Suriye'nin Menbiç kentinde 16 Ocak günü bir lokantaya düzenlenen canlı bomba saldırısında da 4'ü ABD askeri, 15 kişi yaşamını yitirdi.

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