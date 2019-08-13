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DHA DIŞ - Hasta almaya giden ambulanslar çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

ABD’de iki ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 sağlık görevlisi yaralandı.

ABD, (DHA)- ABD’de iki ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza, New York’un Bronx caddesinde bir kavşakta meydana geldi. Süratle seyreden ambulanslar kavşaktan geçişleri sırasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulanslardan biri yol kenarına savruldu ve park halindeki bir minibüse çarparak devrildi.

Devrilen ambulansın içinde mahsur kalan sağlık görevlileri, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan 4 sağlık görevlisi olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Ambulansların çarpışma anı
-Ambulanslardan birinin minibüse çarparak devrilme anı
-Trafik lambasının yere düşme anı
-Etraftakilerin ambulansta kalanları araçtan çıkarma girişimleri

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