DHA DIŞ - Hastasının peçesini kaldırmasını isteyen doktor hakkında soruşturma açıldı

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’de muayene sırasında hastasının peçesini kaldırmasını isteyen doktor hakkında soruşturma açıldı.

Doktor, soruşturmanın ‘adaletsiz’ olduğu gerekçesiyle 23 yıllık mesleğini bırakacağını söyledi.

Daily Mail gazetesinini haberine göre, olay geçtiğimiz yıl İngiltere’nin Stoke on Trent kentindeki Royal Stoke Üniversite hastanesinde meydana geldi.

Doktor Keith Wolverson kızını muayeneye getiren peçeli bir kadından kendisini daha iyi duyabilmek için peçesini kaldırmasını istedi. Kadın da doktorun isteğini yerine getirdi.

Kadın daha sonra kendisinin radikal bir ayrımcılığa maruz kaldığını hissettiğini söyledi ve aynı gün kadının eşi, doktor hakkında şikayette bulundu.

Habere göre 52 yaşındaki Wolverson, geçtiğimiz hafta İngiltere’deki Genel Tıp Konseyi’nden aldığı mektupta kendisi hakkında soruşturma açıldığını öğrendi.

Doktor Daily Mail yaptığı açıklamada, kadının anlattıklarını duymakta zorlandığını, hastasının şikayetlerini daha iyi anlamak için kendisinden kibarca böyle bir talepte bulunduğunu söyledi.