HABER

DHA DIŞ- Havada panik anları: Uçağın motor kapağı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Denver-Orlando seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı ve kalkış yaptığı havaalanına acil iniş yaptı.

ABD, (DHA)- Denver-Orlando seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı ve kalkış yaptığı havaalanına acil iniş yaptı. O anlar saniye saniye yolcu kameralarına yansıdı.

ABD’nin Denver kentindeki Denver Uluslararası Havaalanı’ndan, Florida eyaletinin Orlando kentine sefer yapan yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı. Durumu fark eden pilotlar, uçağı kalkış yaptığı Denver Uluslararası Havaalanı’na geri indirdi. Acil iniş yapan uçağın bakıma alındığı belirtilirken; yolcuların başka bir uçakla Orlando’ya gönderildiği açıklandı.

Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Uçağın motor kapağının açılmış görüntüsü
-Uçağın içerisinden görüntü
-Havaalanından fotoğraf

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Romalılar, 1800 yıl önce depreme karşı teknikler kullanmışRomalılar, 1800 yıl önce depreme karşı teknikler kullanmış
Evinin terasında uyurken şoku yaşadı! Acı içinde...Evinin terasında uyurken şoku yaşadı! Acı içinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

Evinin terasında uyurken şoku yaşadı! Acı içinde...

Evinin terasında uyurken şoku yaşadı! Acı içinde...

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı öldüren iki kişi hakkında istenen cezalar belli oldu

Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.