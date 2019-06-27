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DHA DIŞ- Havalimanı mağazasından cüzdan çalan pilot işinden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

Avustralya’da havalimanında bulunan ‘Duty Free’ mağazasından cüzdan çaldığı iddia edilen Hindistan Hava Yolları pilotunun pilot kimliği askıya alındı.

Vahdet Ayaz, (DHA)- Avustralya’da havalimanında bulunan ‘Duty Free’ mağazasından cüzdan çaldığı iddia edilen Hindistan Hava Yolları pilotunun pilot kimliği askıya alındı.
Sydney Havalimanı’nda meydana gelen olayda, 30 yıldan fazladır Hindistan Hava Yolları’nda pilotluk yapan ve aynı zamanda Avustralasya bölge müdürü olan Rohit Bhasin, ‘Duty Free’ mağazasından cüzdan çaldığı gerekçesiyle, havayolları şirketi tarafından askıya alındı.
Hindistan Hava Yolları şirketi, pilota gönderdiği mektupta, “Görevlilerinden biri olduğunuz 22 Haziran 2019 tarihli AI301 uçuşundan önce ‘Duty Free’ mağazasından hırsızlık yaptığınız iddia edildi. Pilot lisansınızın iptalini, size karşı başlatılacak herhangi bir disiplin işlemine halel getirmeksizin ve soruşturma beklemeden, derhal yürürlüğe sokuyoruz” dedi. Ayrıca şirket tarafından verilen tüm kimlik belgelerini teslim etmesi istendi.
DAHA ÖNCE CUMHURBAŞKANININ PİLOTLUĞUNU YAPTI
Babası, eşi ve oğlunun da pilot olduğu söylenen Bhasin’in daha önce eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pratibha Patil’in yurtdışı ziyaretlerinde pilotluğunu yaptığı belirtildi.

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