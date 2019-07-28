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DHA DIŞ- Havayolu şirketinden ‘tek yataklı oda’ özrü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kanadalı havayolu şirketi, uçuşu 24 saat ertelenen birbirini tanımayan bir kadın ve bir adama tek yataklı oda sağladı.

Vahdet Ayaz, (DHA)- Kanadalı havayolu şirketi, uçuşu 24 saat ertelenen birbirini tanımayan bir kadın ve bir adama tek yataklı oda sağladı. Olay ortaya çıkmasının ardından havayolu şirketi özür diledi.

Olay, Kanada’nın Montreal şehrindeki havalimanında, 19 Temmuz’da meydana geldi. Uçuşu 24 saat ertelenen Elizabeth Coffi Tabu (71) Air Canada havayolu şirketinden geceyi geçirmek için bir oda istedi. Havayolu şirketi ise kendisine 35 yaşındaki bir adam ile aynı odada kalabileceği bilgisini verdi.

“BU ADAMI TANIMIYORUM”

Havayolu şirketinin yanıtı üzerine şaşkınlığa uğrayan Tabu, “Bu adamı tanımıyorum. Beraber değiliz” dedi. Ancak, görevlinin yanıtı “Sadece bir oda var” oldu. Tabu, odaya gittiğinde, odada tek yatağın bulunduğunu gördü.

“RAHATSIZ HİSSETTİM”

Yerel medyaya konuşan Tabu’nun kızı Jerryne Mahele Nyota, “Mükemmel bir beyefendiydi. Ama annemin 35 yaşında bir erkekle bir gece geçireceği düşüncesinden dolayı kendimi rahatsız hissettim. Üstelik bu kişi tamamen yabancı biri” dedi.

Ardından, Nyota, annesi için bir otelde oda buldu.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN ÖZÜR

Durumun bildirilmesinin ardından açıklama yapan Air Canada sözcüsü, “Birlikte seyahat etmeyen yolcuların aynı odayı paylaşması bizim politikamız değildir. Bu durumda başlangıçta oda tahsisinde bir hata yapılmıştır” diyerek özür diledi.

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