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DHA DIŞ - Hesap dondurmak Facebook’un veri toplamasına engel değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Facebook, kullanıcıların hesaplarını dondurması halinde bile online hareketler hakkında veri toplayabiliyor.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Facebook, kullanıcıların hesaplarını dondurması halinde bile online hareketler hakkında veri toplayabiliyor.

Cnet.com'daki habere göre, sadece hesabın tamamıyla silinmesi halinde tüm veriler siliniyor; hesap pasife alındığında online hareketlerin takibinin yapıldığını yazdı. Habere göre facebook, kullanıcınını hesabını tekrar aktif edebilme ihtimaline binaen veri toplamayı sürdürüyor.

Habere göre, güvenlik uzmanları ise dondurulmuş hesaplardan veri toplamaya devam edilmesinin kullanıcıyı yanıltıcı olabileceği konusunda uyardı.

New York eyaleti internet bürosu eski şefi avukat Kathleen McGee,cnet.com’a, ortalama bir insanın Facebook hesabını dondurduğunda sosyal paylaşım sitesinin o kişi hakkında veri toplamayı da dondurduğunu düşündüğünü söyledi.

Facebook, kullanıcıların Facebook Pixel ya da sayfalardaki paylaş butonu gibi eklentiler aracılığıyla hesaptan çıkış yapsalar dahi onların internet hareketleri hakkında veri toplayabiliyor.

Habere göre, sosyal paylaşım sitesinin paylaş butonu 275 milyon websitesinde bulunuyor. Bu da reklam verenlere kullanıcıların ne tür bir içeriği beğenip beğenmedikleri konusunda veri toplamalarını sağlıyor.

Facebook ise hesabı dondurmanın bir veri gizliliği ölçümü olmadığını, bunun aksine bunun sitedeki diğer insanların gizliliği için olduğunu açıklıyor.

Bu şekilde internette, kullanıcı kendini diğer insanlardan gizlese bile Facebook o kullanıcı hakkında veri toplamaya devam ediyor. Facebook kullanıcılara veri toplanmasını istemedikleri takdirde hesaplarını tamamen silmelerini öneriyor.

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