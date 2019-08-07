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DHA DIŞ- Heyelanda toprak altında kalan adam, köpek sayesinde kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

Hindistan’da görülen yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, otoyol üzerinde yürüyen adamın toprak altında kalmasına sebep oldu.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da görülen yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, otoyol üzerinde yürüyen adamın toprak altında kalmasına sebep oldu. Bomba arama köpeği tarafından bulunan adamın toprağın altından canlı çıkarıldığı o anlar, amatör kamera tarafından görüntülendi.
Hindistan’ın Kaşmir bölgesinde etkili olan yağışlar heyelan meydana geldi. Bu sırada otoyolun kenarında yürüyen akıl sağlığı yerinde olmayan Pradeep Kumar isimli vatandaş ise heyelanda toprak altında kaldı.
1 gün boyunca toprağın altında kalan Kumar, ertesi gün arama kurtarma çalışmasında yer alan Ajaxi isimli bomba arama köpeği sayesinde bulundu. Köpeğin, toprağın altındaki adamı koklayarak bulduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, Kumar’ı yerin altından çıkardı. Hastaneye kaldırılan Kumar’ın olay sebebiyle geçirdiği şok sebebiyle konuşamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Gömülen adamın kurtarılma anları
-Adamı koklayarak bulan köpeğin görüntüsü

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