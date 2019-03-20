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DHA DIŞ - ‘Hindistan donanması Pakistan’a değil Çin’e mesaj gönderiyor’

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Hindistan donanmasının Kuzey Arabistan denizindeki varlığının Pakistan’a değil; Çin’e karşı olduğu iddia edildi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Hindistan donanmasının Kuzey Arabistan denizindeki varlığının Pakistan’a değil; Çin’e karşı olduğu iddia edildi.

Russia Today haber kanalı analistlere dayandırdığı haberinde, Kuzey Arabistan denizinde uçak gemileri ile nükleer denizaltılarını konuşlandıran Hindistan’ın Pakistan’a değil; aksine Çin’e mesaj gönderdiğini yazdı.

Habere göre analistler, Çin’in Pakistan’ı Hindistan’a karşı baskı altında tutmak için kullandığını belirtti.

Haber kanalına konuşan Hindistanlı eski Pakistan büyükelçisi Gopalaswami Parthasarathy, Hindistan’ın, Pakistan’dan daha çok Çin hakkında endişeli olduğunu ve Çin’in Hint Okyanusu’ndaki Hindistan varlığına nüfus etmek istediğini söyledi.

Eski Hindistanlı Büyükelçi, Pakistan’ın ülkesini endişeye düşürmediğini belirterek “Pakistan’ı istediğimiz gibi idare edebiliriz” diye konuştu.

Hafta başında Hindistan donanması aralarında nükleer güçle donanmış denizaltılarını ve uçak gemilerini Pakistan sınırındaki sulara demirlemişti.

Bu gelişme ile ilgili konuşan Hindistan Savunma Bakanı, bu hareketin Pakistan tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir kazayı önlemek, korumak ve savunmak için olduğu açıklamasını yapmıştı.

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