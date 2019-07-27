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DHA DIŞ - Hindistan'da 700 kişinin mahsur kaldığı tren havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu. Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri ve Hindistan Deniz Kuvvetleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken; yolcu trenindeki kurtarma çalışmalarına dair havadan görüntü yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma çalışmalalarının havadan görüntüsü

-Helikopterlerin görüntüsü

-Trenin içinden görüntü

-Kurtarma botunun olay yerine gidişi

-Trenin çevresinden görüntü

-Kurtarma helikopterinin olay yerine gidişi

-Yetkililerin trendekilere sakin olmaları konusunda uyarıları

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