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DHA DIŞ- Hindistan’da ‘gaz çıkarma’ yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

Hindistan’da müzisyen ve oyuncu olan Yatin Sangoi, 22 Eylül’de ‘gaz çıkarma’ yarışması organize ediyor.

Vahdet Ayaz, (DHA)- Hindistan’da müzisyen ve oyuncu olan Yatin Sangoi, 22 Eylül’de ‘gaz çıkarma’ yarışması organize ediyor. Yarışmanın kazananını belirleyecek kriterler ise gazın şiddeti, uzunluğu ve sesin yüksekliği olarak belirlendi.

48 yaşındaki müzisyen ve oyuncu Yatin Sangoi, sosyal medya hesabında, Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Surat şehrinde ‘gaz çıkarma’ yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

“FİLM İZLERKEN GAZ ÇIKARDIM”

Basına konuşan Sangoi, “Ailemle film izlerken gaz çıkardım. Kahkahalar sonrasında, 'bu bir gaz çıkarma yarışması olsaydı kesinlikle kazanırdın' dediler. O an aklıma bu fikir geldi. Bu tarz yarışmalar Çin’de, İngiltere’de ve ABD’de yapılıyor, hatta dünya kupası etkinlikleri bile var. Ancak Hindistan’da bu tarz bir şey yok” dedi.

“SPONSOR GELİRSE ÖDÜL BİLE OLABİLİR”

Yarışmanın kazananını belirleyecek kriterler her ne kadar belirlenmiş olsa da, para ödülü konusunda sponsor arayışları sürüyor. Yeterli sayıda sponsor gelirse, 5 bin ila 15 bin Hindistan rupisi (400 ila 1200 Türk lirası) arasında bir para ödülü belirlenecek.

Öte yandan, Sangoi, sosyal medya hesabından, yarışma için hazırlanan afişleri de paylaştı.

Görüntü Dökümü
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-Sangoi’nin paylaştığı afiş fotoğrafları
-Yatin Sangoi'nin fotoğrafı

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