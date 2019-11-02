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DHA DIŞ- Hindistan'da, kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dedeye suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 23:17 | Son Güncelleme

Hindistan’da, bir kız bebeği canlı canlı gömmeye çalışan dedesi ve arkadaşı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da, bir kız bebeği canlı canlı gömmeye çalışan dedesi ve arkadaşı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Olay, Hindistan’ın Haydarabad şehrinde meydana geldi. Otobüs durağının önünden geçen bir otomobilin sürücüsü, durağın yakınında toprağı kazan iki kişiyi fark etti. Ellerinde battaniyeye sarılı bir bebek gören sürücü, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, suçüstü yakalanan bebeğin dedesi ve arkadaşı, polislere bebeğin öldüğünü ve bu yüzden gömeceklerini söyledi. Polisin yaptığı incelemede kız bebeğin yaşadığı belirlenirken, şüpheli iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bebek ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
KIZ BEBEK MADDİ YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR
Evlendiklerinde ödenecek çeyiz nedeniyle maddi yük olarak görülen kız bebeklerin öldürülmesi konusunda Hindistan’da giderek artan bir sorun olduğu biliniyor. İki hafta önce de Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülmüş, yeni doğmuş bir kız bebeği bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polis yetkililerin olay yerine intikali
-Bebeğin kurtarılması
-Bebeğin battaniyeye sarılı görüntüsü

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