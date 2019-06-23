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DHA DIŞ- Hindistan’da pazar çadırı çöktü: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Hindistan’da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Racastan eyaletindeki Barmer bölgesinde kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda, çok sayıda yaralının da olduğu belirtilirken; bazılarının durumunun ağır olduğu duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Çöken çadırın bulunduğu bölgeden görüntü
-Yaralıların hastaneye taşınma anları
-Yaralıların hastane içerisinden görüntüleri

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