HABER

DHA DIŞ - Hindistan'da selin vurduğu şehir havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

Hindistan'da günlerdir etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve toprak kaymasında şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindistan (DHA) - Hindistan'da günlerdir etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve toprak kaymasında şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hint medyası en çok kaybın Kerala eyaletinde olduğunu duyurdu. 67 kişinin hayatını kaybettiği eyalete bağlı Malappuram şehri ise havadan görüntülendi.

Ev ve iş yerlerinin ilk katının tamamen sulan altında kaldığı bölgede binlerce kişinin kurtarıldığı; yetkililerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Malappuram şehri havadan görüntüler

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkine 2 tutuklamaYolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkine 2 tutuklama
Bayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralıBayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.