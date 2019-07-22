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DHA DIŞ- Hindistan’da telekominikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Hindistan’da telekomünikasyon şirket binasında yangın çıktı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da telekomünikasyon şirket binasında yangın çıktı. Yoğun dumandan korunmak için insanların balkonlara çıktığı görüldü. Yangına müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Mumbai şehrindeki Bandra bölgesinde bulunan MNTL isimli telekomünikasyon şirketinin binasının 3’üncü ve 4’üncü katlarında, yerel saatle 15.00 sıralarında çıktı. 14 itfaiye aracının sevk edildiği; bina ve çevresinde yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yoğun dumandan kaçan insanların balkonlara sığındığı görüldü. Ayrıca, yerel medya, binada yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığını duyurdu.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Yangına dair görüntüler
-Yükselen dumanların görüntüsü
-Bina ve çevresindeki kalabalık

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