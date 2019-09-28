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DHA DIŞ- Hindistan’da tren file çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

Hindistan’da rayların üstünde yürüyen file tren çarptı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da rayların üstünde yürüyen file tren çarptı. Görüntülere göre, trenin çarptığı filin yerden kalkmakta zorlandığı ve ağır yaralandığı görüldü.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde Banarhat-Nagrakata seferini yapan yolcu treni, o sırada raylardan yürüyen bir file çarptı. Görüntülere göre ağır yaralanan filin yerden kalkmakta zorlandığı ve yavaşça kalkarak ormanlık alana doğru yürüdüğü görüldü. Yolcu treninin motor kısmının da dağıldığı ve makinistin çarpışmanın sonunda yaralandığı bildirildi. 2013 yılından beri 67 file tren çarptığını belirten yetkililer, önlemlerin sıkılaşacağını bildirdi. Daha önce 2015 yılında ormanlık alanlardaki hız limiti 50 kilometreden 25 kilometreye indirilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Trenin çarptığı filin yerden kalkmaya çalışması
Filin yaralanması
Trenin motor kısmının dağılması
Filin ormanlık alana doğru yürümesi

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