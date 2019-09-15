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DHA DIŞ- Hindistan’da turist teknesi alabora oldu: 7 ölü, 31 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

Hindistan’da turistleri taşıyan tekne alabora oldu.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da turistleri taşıyan tekne alabora oldu. Teknedeki 7 kişi boğularak hayatını kaybederken, 31 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.
Andra Pradeş eyaletindeki Devipatnam kasabası yakınlarından geçen Godavari Nehri’ndeki turist teknesi alabora oldu. 7 kişi boğularak hayatını kaybederken, 31 kişinin hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Şu ana dek ise 24 kişinin kurtarıldığı duyuruldu.
Yetkililer, yolcu ve mürettebat dahil olmak üzere teknede 62 kişinin bulunduğunu belirtti.

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