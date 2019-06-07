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DHA DIŞ - Hindistan’ı toz fırtınası, yağmur ve dolu vurdu: 26 ölü, 57 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 23:45 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletini vuran toz fırtınası, yağmur ve dolu, 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 57 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Hindistan (DHA) - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletini vuran toz fırtınası, yağmur ve dolu, 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 57 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yetkililer birçok kişinin çöken yapılar, devrilen ağaçlar, yıkılan duvar ve yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel medya 30’dan fazla büyükbaş hayvanın telef olduğunu; 16 evin de yıkıldığını duyurdu.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath,hayatını kaybedenlerin ailelerine ekonomik anlamda destek olunacağını; zarar görenlere de yardımda bulunulacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yağmur ve dolu yağışı
Toz fırtınasından görüntüler
Zarar görenlerin görüntüleri

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