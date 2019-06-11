DHA DIŞ - Hint askeri uçağının enkazına ulaşıldı

Hindistan (DHA) - Çin sınırına yakın bir bölgede radardan kaybolan Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağının enkazına ulaşıldı.

Hindistan'da Assam eyaletindeki Jorhat kasabasından, Arunachal Pradesh eyaletinin batı Siang Bölgesi'ndeki Mechuka kasabasına gitmek üzere 3 Haziran'da yerel saat ile 12:25’te 5 yolcu ve 8 mürettebatıyla kalkan uçaktan, en son Çin sınırına yakın bir bölgeden sinyal alınmıştı.

Günlerdir süren arama çalışmaları sonrası ise uçağın enkazı, Arunachal Pradesh eyaletinde yer alan Siang bölgesinde bulundu. Uçağın enkazı Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait Mi-17 helikopteriyle tespit edildi.

Öte yandan Hindistan Hava Kuvvetleri, uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın durumunu belirleme çalışmalarının sürdüğünü sosyal medya hesabından attığı Tweet ile duyurdu.

