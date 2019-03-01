DHA DIŞ - Hint pilot ülkesine teslim edildi

PAKİSTAN (DHA) - Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.

Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan yakınlarındaki sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edildi. Varthaman, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun profesyonel olduğunu ve kendisini "çok etkilediğini" söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askerlerin görüntüleri

Teslim edilmesi

Pilotun Pakistan'a yönelik konuşması

