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DHA DIŞ - Hint pilot ülkesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:05 | Son Güncelleme

Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.

PAKİSTAN (DHA) - Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.

Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan yakınlarındaki sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edildi. Varthaman, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun profesyonel olduğunu ve kendisini "çok etkilediğini" söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askerlerin görüntüleri
Teslim edilmesi
Pilotun Pakistan'a yönelik konuşması

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