DHA DIŞ- Hırvatistan’da orman yangını: 10 bin kişi tahliye edildi

Hırvatistan, (DHA)- Hırvatistan’da müzik festivalinin düzenlendiği yere yakın bölgedeki ormanda yangın çıktı. Yangının rüzgâr sebebiyle hızla yayılması sonucu 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangın, Pag adasındaki Novalja bölgesindeki ormanlık bölgede gece yarısında çıktı. ‘Fresh Island’ isimli müzik festivalinin düzenlendiği yere yakın bölgede çıkan yangın, rüzgâr ile hızla yayıldı. Yetkililer, bölgede bulunan 10 bin kişiyi tahliye etti.

Yerel medya, bölgeye 64 itfaiye personelinin ve 22 itfaiye aracının gönderildiğini, ilk belirlemelere göre yangında kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

