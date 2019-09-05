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DHA DIŞ - Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

İspanya'da bir lunaparktaki hız treninde bir yolcunun elinden düşürdüğü telefonu, bir başka yolcu havada yakaladı.

İspanya (DHA) - İspanya'da bir lunaparktaki hız treninde bir yolcunun elinden düşürdüğü telefonu, bir başka yolcu havada yakaladı. O anlar ise trenin üzerindeki bir kamera tarafından görüntülendi.

İlginç olay İspanya'da PortAventura Park'ta bulunan 'Shambhala' treninde meydana geldi.

Kız arkadaşı ile hız trenine binen Samuel Kempf isimli adam, trenin aşırı süratle ilerlediği sırada, ön taraftaki yolculardan birinin elinden düşürdüğü telefonu fark ederek, hızlı bir hamleyle havada kaptı. Telefonu kız arkadaşına göstererek sevinç yaşayan adam, trenin durmasının ardından telefonu sahibine teslim etti.

Telefon sahibinin inanamadığını söyleyen adam, "İnanamadı, büyük bir sevinç yaşadı, bana sarıldı" dedi.

Profesyonel sporcu olan Samuel Kempf'ın İspanya'da düzenlenen Fistball Dünya Şampiyonası'nda ülkesi olan Yeni Zelanda'yı temsil ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Samuel Kempf ve kız arkadaşının trendeki görüntüleri

-Havadaki iphone x telefonu fark ederek yakalaması

-Adamın sevinmesi

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