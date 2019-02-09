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DHA DIŞ - Hollanda'da otelinin bahçesine konuşlandırılacak uçak için otoban kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük turizm gruplarından Corendon Turizm Grubu, sahibi olduğu ve Belçika, Hollanda ile Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüx'ün en büyük oteli Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine konuşlandırılacak Boeing 747-400 için ülkenin en işlek otobanı kapatıldı.

Yılmaz KILIÇKAYA/AMSTERDAM, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük turizm gruplarından Corendon Turizm Grubu, sahibi olduğu ve Belçika, Hollanda ile Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüx'ün en büyük oteli Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine konuşlandırılacak Boeing 747-400 için ülkenin en işlek otobanı kapatıldı.

Türk yatırımcılar Atılay Uslu ve Yıldıray Karaer tarafından kurulan Corendon Turizm Grubu, en son yatırımı olan ve geçen yıl mayıs ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete açtığı Corendon Village Hotel'in bahçesine restoran, kafe ve kütüphane olarak kullanılmak üzere konuşlandırılacak uçak karadan yürütüldü.

30 yıl yolcu taşıdıktan sonra son uçuşunu KLM Havayolları filosunda geçen yıl ekim ayında yaparak gökyüzündeki hizmet ömrünü tamamlayan dünyanın en yaşlı jumbo jeti 'City of Bangkok' isimli Boeing 747, gövdesi Roma'da Corendon renklerine boyandıktan sonra Amsterdam Schiphol Havalimanına getirildi. Burada motorları sökülen 71 metre uzunluğa, 65 metre kanat genişliğe ve 408 yolcu kapasitesine sahip uçak, son görev noktası olan Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine yerleştirilmek üzere dün gece 12.5 kilometrelik kara yolculuğuna başladı. Uçağın geçişi sırasında ülkenin eş işlek yollarından A9 otobanı geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Uçağın havalimanından otele getirilmesi için yol üstündeki 16 tarla ve kanalların üzerine geçici köprüler kuruldu. Uçağın otoyolu geçebilmesi için bazı aydınlatma direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden söküldü.

Uçağın geçişini takip etmek isteyenler için otobanın çevresinde güvenlik bariyeri oluşturuldu. Uçağın geçişini otoban kenarında oluşturulan yaklaşık 6 bin kişi izledi.

UZAKTAN KUMANDALI VİNÇ TAŞIDI

100 kişilik bir ekibin görev aldığı ve uzaktan kumanda ile yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınan 170 tonluk uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanından çarşamba gecesi başlayan yolculuk sonunda pazar günü sabaha karşı Benelüx'ün en büyük oteli olma özelliğini taşıyan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik, 680 odalı, 35 bin metrekare alandaki Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine konuşlandırılacak. Uçak, bundan sonra restoran, kafe ve kütüphane olarak kullanılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçaktan görüntü

- Uçak yürütülürken

- Ekipten görüntü

- Kalabalıktan görüntü

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