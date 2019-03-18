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DHA DIŞ - Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e çıktığı; saldırıda yaralı sayısının da 9 olduğu açıklandı.

Hollanda (DHA) - Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e çıktığı; saldırıda yaralı sayısının da 9 olduğu açıklandı.

SALDIRGAN SABIKALI

Hollanda’da AD gazetesi muhabiri Yelle Tieleman, polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu Gökmen Tanış’ın, 2013 yılında insanlara ateş etmekten sabıkasının bulunduğunu; hırsızlık, taciz ve şiddet olayları nedeni ile birçok kez mahkemeye çıktığını duyurdu.

KRAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Hollanda Kralı Willem-Alexander, saldırı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “3 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle çok üzgünüz. Saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 3’E ÇIKTI

Belediye Başkanı Van Zanen, saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını söyledi. Zanen, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu; hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirtti.

Hollanda polisi, sosyal medya hesabından saldırının şüphelisi olarak 37 yaşında Türk kökenli Gökmen Tanış’ın bilgisi ve fotoğrafını paylaştı.

Saldırı yerel saatle 10:45 civarı 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında meydana geldi. Teyakkuz seviyesini en yükseğe çeken polis ekipleri, saldırganın saklandığı düşündüğü bölgelere operasyon düzenliyor. Terör uzmanı ekipler de operasyonlara katılıyor. Helikopterler de havadan takip yapıyor.

Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor. Bölgede okullara kapılarını kapalı tutma talimatı verildi. Polis vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüphelinin fotoğrafı
-Polislerin binaya operasyonları
Polis araçlarının görüntüleri
Olay yeri

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