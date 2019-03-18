DHA DIŞ - Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (7)

Hollanda (DHA) - Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e çıktığı; saldırıda yaralı sayısının da 9 olduğu açıklandı.

SALDIRGAN SABIKALI

Hollanda’da AD gazetesi muhabiri Yelle Tieleman, polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu Gökmen Tanış’ın, 2013 yılında insanlara ateş etmekten sabıkasının bulunduğunu; hırsızlık, taciz ve şiddet olayları nedeni ile birçok kez mahkemeye çıktığını duyurdu.

KRAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Hollanda Kralı Willem-Alexander, saldırı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “3 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle çok üzgünüz. Saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 3’E ÇIKTI

Belediye Başkanı Van Zanen, saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını söyledi. Zanen, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu; hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirtti.

Hollanda polisi, sosyal medya hesabından saldırının şüphelisi olarak 37 yaşında Türk kökenli Gökmen Tanış’ın bilgisi ve fotoğrafını paylaştı.