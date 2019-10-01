HABER

DHA DIŞ- Hong Kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Hong Kong’da devam eden protestolarda polis, bir öğrenciyi yakın mesafeden göğsünden gerçek mermiyle vurdu.

Çin, (DHA)- Hong Kong’da devam eden protestolarda polis, bir öğrenciyi yakın mesafeden göğsünden gerçek mermiyle vurdu. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Hong Kong’da öğrencilerin kurduğu Campus TV, HKUSU’nun kaydettiği görüntülerde, polis ile eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında polisin silahını çekerek yakın mesafeden öğrencinin göğüs bölgesine ateş açtığı görüldü. Sol göğsünden yaralanan ve Princess Margaret Hastanesi'ne kaldırılan lise öğrencisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

‘AB’DEN, GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI’

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Maja Kocijancic, “Hong Kong'da devam eden huzursuzluk ve şiddet ışığında, Avrupa Birliği diyaloğun ve gerginliği azaltmanın tek yol olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Halkın ve toplumun çeşitli kesimlerinin diyaloga dahil edilmesi için ilk olumlu adımlar atılmış olmakla birlikte, güveni yeniden tesis etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
-----------------------------------
-Eylemciler ile polis arasındaki arbede
-Polisin öğrenciye ateş etme anı
-Detaylar

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İşte Nilüfer’in toplanma alanlarıİşte Nilüfer’in toplanma alanları
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları 3’üncü Eskişehir kitap fuarındaAtatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları 3’üncü Eskişehir kitap fuarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! 'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.