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DHA DIŞ- Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda gerginlik artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda toplanmaya başlayan eylemciler ile polis arasında bekleyiş sürüyor.

Çin, (DHA)- Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda toplanmaya başlayan eylemciler ile polis arasında bekleyiş sürüyor. Hong Kong polisi, yayınladığı bildiride, eylemcilerin derhal dağılmasını, aksi takdirde müdahale edileceğini duyurdu.

Hong Kong’da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Hong Kong Uluslararası Havalimanı önünde toplanan çok sayıda eylemciye karşı polis, havalimanı girişlerini bariyerler ile kapattı. Havalimanına giden çok sayıda yolun da trafiğe kapatıldığı ve polis tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

‘POLİS BİLDİRİ YAYINLADI’

Polis, sosyal medya üzerinden yayınladığı bildiride, “Bu öğleden sonra büyük bir eylemci grubu havalimanında toplanıyor. Bazıları, trafiği felç etmek amacıyla Sky City Kavşağı ve Chek Lap Kok Güney Yolu'nun yakınında sayısız su dolu bariyer ve nesne ile yolları kapatıyor. Havalimanını bağlayan yollar çok sıkışık.

Durum karşısında, polis eylemcileri dağıtmak için bir operasyon gerçekleştirecek ve tüm eylemcileri hemen yasadışı eylemlerini bırakmaları ve durmaları konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HAVALİMANI İÇERİSİNDE GERGİN ANLAR’

Eylemciler, polisin havalimanı girişlerine kurduğu barikatları geçmeye çalıştı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, eylemcilerden birinin havalimanı penceresine vurarak kırmaya çalıştığı; polisin ise asansör girişlerine bariyer koyduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü
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-Pencereyi kırmaya çalışan eylemci
-Barikatlara su sıkan eylemciler
-Polisin havalimanı çevresinde toplanma anları
-Eylemcilerin şemsiyelerle görüntüleri

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