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DHA DIŞ- Hong Kong’da eylemciler havalimanı önünde toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Hong Kong’da protestolar sürüyor.

Çin, (DHA)- Hong Kong’da protestolar sürüyor. Eylemciler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı önünde toplanırken; polis, eylemcilerin havalimanı içerisine girişini önlemek için önlemler aldı.

Hong Kong’da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Hong Kong medyasında yer alan haberlere göre, eylemciler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı önünde toplandı. Havalimanına giden yollar polis tarafından kontrol altına alınırken; havalimanı girişleri de bariyerler ile eylemcilere kapatıldı.

Havalimanı dışında çok sayıda eylemcinin toplandığı, ‘Hong Kong ile direnin’ ve ‘Özgürlük için mücadele edin’ sloganlarını bağırdıkları bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Havalimanına girmeye çalışan eylemciler
-Polis ve güvenlik güçlerinin barikatı
-Eylemcilerin sloganları

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