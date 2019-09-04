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DHA DIŞ- Hong Kong'da eylemciler tasarının geri çekilmesini kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 20:36 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’da 3 aydır süren protestoların sonrasında, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekildiğini duyurdu.

Çin, (DHA)- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’da 3 aydır süren protestoların sonrasında, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekildiğini duyurdu.

Protestoların 13’üncü haftasında alınan bu kararla beraber, Hong Kong sokaklarındaki eylemciler, ‘Hong Kong’u geri aldık’, ‘Zamanımızın devrimi’ sloganlarını atarak kutlama yaptı. Yerel medya, bazı grupların ve eylemcilerin bu karara hala ‘şüpheci’ yaklaştıklarını duyurdu.

Televizyondan açıklama yapan Lam, “Geçtiğimiz iki ay boyunca meydana gelen olaylar, Hong Kong halkını şok etti ve üzdü. Hepimiz evimiz Hong Kong için çok endişeliyiz. Hepimiz mevcut çıkmaz ve huzursuz zamanlardan bir çıkış yolu bulmayı umuyoruz. Toplumdaki hoşnutsuzluğu gidermek için yollar bulmalı ve çözümler aramalıyız. İki aydan fazla süren sosyal huzursuzluktan sonra, bu hoşnutsuzluğun tasarının çok ötesine uzandığı açıktır” ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Carrie Lam’in konuşması
-Sokaklarda kutlama yapan eylemcilerin görüntüsü

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