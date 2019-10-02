HABER

DHA DIŞ- Hong Kong’da göstericinin vurulması protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Hong Kong’da dünkü gösterilerde bir polis memurunun, yakın mesafeden bir öğrenciyi göğsünden vurması protesto edildi. Takım elbise giymiş ofis çalışanı yüzlerce protestocu, ‘Hong Kong polisi, kasıtlı olarak cinayet işliyor’ sloganlarıyla şehrin merkezinde yürüyüş yaptı.

Çin, (DHA)- Hong Kong’da dünkü gösterilerde bir polis memurunun, yakın mesafeden bir öğrenciyi göğsünden vurması protesto edildi. Takım elbise giymiş ofis çalışanı yüzlerce protestocu, ‘Hong Kong polisi, kasıtlı olarak cinayet işliyor’ sloganlarıyla şehrin merkezinde yürüyüş yaptı.

18 yaşındaki öğrenci Tsang Chi-kin, dün Çin’in kuruluşunun 70’inci yıl dönümü protestolarında bir polis memurunun açtığı ateş sonucunda göğsünden yaralanmıştı. Polis, 17 haftadır devam eden protestolarda ilk kez gerçek mermi kullandı. Ameliyat edilen öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

POLİS MÜDÜRÜ: POLİS KENDİNİ KORUDU

Hong Kong Emniyet Müdürü Stephen Lo, polisin son çare olarak silahına davrandığını, kendi hayatını korumak için yaptığı hareketin yasal ve makul olduğunu açıkladı. Buna ek olarak, Uluslararası Af Örgütü dünkü yaralama olayını “endişe verici gelişme olarak nitelendirirken, iki tarafa da ateşkes çağrısında bulundu.

ÖĞRENCİLER OTURMA EYLEMİ YAPTI

Vurulan öğrencinin okulunun önünde de oturma eylemi düzenlendi. Ho Chuen Yiu Memorial College’de düzenlenen eyleme, öğrencinin sınıf arkadaşları da dahil yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrencilerin, dikkat çekmek için siyah giyindiği ve polis aleyhine slogan attıkları görüldü.

MAHKEME ÖNÜNDE DE PROTESTO

Hong Kong’da protestolarda gözaltına alınan 96 kişinin yargılanmasına destek olmak için Batı Kowloon Sulh Ceza Mahkemesi önünde yüzlerce kişi toplandı. 96 sanığın yarısının öğrenci olduğu, iki sanığının ise 14 yaşında olduğu bildirildi. Yargılananlar arasında Hong Kong Sosyal İşçi Sendikası Genel Müdürü Hui Lai-ming’in de bulunduğu, Lai-ming’in polis memuruna saldırmakla suçlandığı belirtildi. Mahkeme önündeki protestocuların, bir polis minibüsünü spreyle boyadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Protestolardan görüntüler
-Öğrencinin vurulma anı
-Öğrencilerin eyleminden fotoğraflar
-Mahkeme önündeki protestocuların fotoğrafları

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
TİKA’dan Makedonyalı öğretmenlere STEM eğitimiTİKA’dan Makedonyalı öğretmenlere STEM eğitimi
İsrailli sporcular 'korumasız' adım atmıyorİsrailli sporcular 'korumasız' adım atmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.