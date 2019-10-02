DHA DIŞ- Hong Kong’da göstericinin vurulması protesto edildi

Çin, (DHA)- Hong Kong’da dünkü gösterilerde bir polis memurunun, yakın mesafeden bir öğrenciyi göğsünden vurması protesto edildi. Takım elbise giymiş ofis çalışanı yüzlerce protestocu, ‘Hong Kong polisi, kasıtlı olarak cinayet işliyor’ sloganlarıyla şehrin merkezinde yürüyüş yaptı.

18 yaşındaki öğrenci Tsang Chi-kin, dün Çin’in kuruluşunun 70’inci yıl dönümü protestolarında bir polis memurunun açtığı ateş sonucunda göğsünden yaralanmıştı. Polis, 17 haftadır devam eden protestolarda ilk kez gerçek mermi kullandı. Ameliyat edilen öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

POLİS MÜDÜRÜ: POLİS KENDİNİ KORUDU

Hong Kong Emniyet Müdürü Stephen Lo, polisin son çare olarak silahına davrandığını, kendi hayatını korumak için yaptığı hareketin yasal ve makul olduğunu açıkladı. Buna ek olarak, Uluslararası Af Örgütü dünkü yaralama olayını “endişe verici gelişme olarak nitelendirirken, iki tarafa da ateşkes çağrısında bulundu.

ÖĞRENCİLER OTURMA EYLEMİ YAPTI

Vurulan öğrencinin okulunun önünde de oturma eylemi düzenlendi. Ho Chuen Yiu Memorial College’de düzenlenen eyleme, öğrencinin sınıf arkadaşları da dahil yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrencilerin, dikkat çekmek için siyah giyindiği ve polis aleyhine slogan attıkları görüldü.