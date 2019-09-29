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DHA DIŞ- Hong Kong’da protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, Şemsiye Devrimi’nin 5’inci yıldönümü kapsamında, protestolara devam ediyor.

Çin, (DHA)- Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, Şemsiye Devrimi’nin 5’inci yıldönümü kapsamında, protestolara devam ediyor.
Çok sayıda ofisin ve otellerin bulunduğu Queensway Plaza’da süren protestolarda, polis biber gazıyla eylemcilere müdahale etti. Queensway Plaza’da bulunan Pacific Place AVM’sinin önünde barikat kuran eylemciler, polisin ilerleyişini durdurmak için barikatları yaktı.
‘ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI’
Hong Kong polisi, eylemcilerin ilerleyişini durdurmak için biber gazıyla, eylemcilere müdahale ettikten sonra eylemcileri gözaltına aldı. 20’den fazla eylemcinin gözaltın alındığı belirtilirken; o anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.
PROTESTOLAR NEDEN DEVAM EDİYOR?
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı, protestoların 13'üncü haftasında geri çekilmişti. Ancak eylemciler, bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların, tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Eylemcilerin üzerine koşan polis
-Eylemcilerin gözaltına alınma anları
-Barikatları yakan eylemciler

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