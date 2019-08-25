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DHA DIŞ- Hong Kong’da protestolar, polis izni ile devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor.

Çin, (DHA)- Hong Kong’da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor. Eylemciler, Kwai Chung Spor Alanı’ndan, Tsuen Wan Park’ına yürüyecek.

Hong Kong’da protestolar sürüyor. Eylemciler, yerel saatle 14.30 sıralarında, Kwai Chung Spor Alanı’nda toplanmaya başladı. Kwai Chung Spor Alanı’ndan, Tsuen Wan Park’a yapılacak yürüyüşün, polisin izni ile gerçekleşeceği bildirildi. Tsuen Wan'a yürüyüş başlangıçta yasaklanmıştı, ancak dün, organizatörler ve polis anlaşmaya vardı.

Görüntü Dökümü
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-Eylemcilerin, Kwai Chung Spor Alanı’na girişi
-Spor alanında yapılan yürüyüşe dair görüntüler

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