HABER

DHA DIŞ - Hong Kong'da protestoların sebebi olan tasarı geri çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestocuların en önemli talebini karşılayarak, suçlu iade tasarısının geri çekileceğini açıklayacak.

Çin, (DHA)- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestocuların en önemli talebini karşılayarak, suçlu iade tasarısının geri çekileceğini açıklayacak.

Hong Kong’da 3 aydır süren protestoların ışığında bugün çok önemli bir adım atılacak. Suçluların Çin’e iadesini sağlayan yasa tasarısı bugün açıklanacak kararla geri çekilecek. Hong Kong lideri Carrie Lam’in yetkililerle görüştükten sonra kararı açıklayacağı bildirildi. Yasa tasarısının iptaliyle protestoların son bulacağı tahmin edilirken, Yasama Konseyi’nin Ekim ayında açılmasıyla tasarının görüşüleceğini ve bu uzamanın teknik bir prosedür olduğu açıklandı.

PROTESTOLAR 13’ÜNCÜ HAFTASINDA

3 Nisan’da parlamentoya sunulan yasa tasarısıyla birlikte Hong Kong’da başlayan gösteriler, 13’üncü haftasında, geçtiğimiz hafta sonu da devam etti. Hafta başında yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim yılının ilk gününde okulları boykot etti. Polise molotofla saldıran protestocuların ayrıca Çin bayrakları yaktığı da görüldü.

DAHA ÖNCE ASKIYA ALINMIŞTI

Hong Kong lideri Carrie Lam, daha önce suçluların iadesi tasarısının 'yarattığı kaos ve fikir ayrılıkları sebebiyle' askıya alındığını duyurmuştu. Ancak bundan tatmin olmayan 2 milyon protestocu 16 Haziran günü sokağa çıkmıştı.

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
Şişli'de tehlikeli yolculukŞişli'de tehlikeli yolculuk
TESK Genel Başkanı Palandöken: “5 dakikada 500 lira ayar ücreti vermesi fırsatçılıktır”TESK Genel Başkanı Palandöken: “5 dakikada 500 lira ayar ücreti vermesi fırsatçılıktır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

Düğünden dönüyorlardı... Kazada anneanne öldü, torunu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.