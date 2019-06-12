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DHA DIŞ - Hong Kong’da 'suçlu iade yasa tasarısı’ ile ilgili görüşme ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısı’ ile ilgili bugün yapılacak görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi.

Çin (DHA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısı’ ile ilgili bugün yapılacak görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi.

Yerel medya, Hong Kong'da, Çin’in suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısı' ile ilgili Yasama Konseyi LegCo’da bugün yapılacak görüşmenin, milletvekillerinin gösteriler nedeniyle binaya girememesi sonucu ertelendiğini duyurdu.

Hong Kong’da binlerce kişi, Çinli yetkililerin, Hong Kong topraklarında istediği kişileri politik ya da kasıtsız ticari suçlar sebebiyle alıkoyabileceğini ve kentin yarı özerk kanun sistemini zayıflatacağını savunarak, 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek için sokaklara çıkmıştı. Günlerdir devam eden gösteriler bugün de devam etti. Yasama Konseyi LegCo binası önünde toplanan binlerce kişi, yollara barikatlar kurarak kamu binalarına erişimi engelledi. Öte yandan bazı noktalarda ise güvenlik güçleri ve eylemciler arasında arbede yaşandığı ve polisin, eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Eylemlerden görüntüler

-Eylemcilerin slogan atması

-Eylemcilerin, biber gazından etkilenenlere yardım etmesi

-Polis ve eylemcilerin karşı karşıya görüntüleri

-Eylemcilerin yollara barikat kurması

-Eylemcilerin gaz maskesi vb. dağıtması

-Detaylar

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