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DHA DIŞ- Hong Kong’daki protestolarda 148 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Hong Kong Polis Departmanı’nın açıklamasına göre, devam eden protestolarda dün 148 kişi gözaltına alındı.

Çin, (DHA)- Hong Kong Polis Departmanı’nın açıklamasına göre, devam eden protestolarda dün 148 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong Polis Departmanı’nda görevli başkomiser Jos Tse, yaşları 13 ila 63 arasında değişen 95’i erkek, 53’ü kadın toplam 148 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Ayrıca Jos Tse, dünkü eylemlerde 800 biber gazı ve 140 plastik mermi kullanıldığını açıkladı.

PROTESTOLAR 2 AYDIR DEVAM EDİYOR

Hong Kong’ta 2 ay önce başlayan ve Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto eylemleri devam ediyor. Suçlu iadesinin kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan’da parlamentoya sunulmuştu.

Polis, 9 Haziran’dan bu yana devam eden protestolarda 420 göstericinin gözaltına alındığını, 139 polisin yaralandığını açıkladı. Gösterilerden dolayı yapılan grevler nedeniyle 200’den fazla uçuşun iptal edildiği ve metro seferlerinin aksadığı duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Gözaltına alınan gazetecinin görüntüsü
-Protestocularla karşıtlar arasındaki arbede
-Göstericilerin polise yabancı madde fırlatması
-Polisin göstericilere biber gazı fırlatması
-Polisten kaçan göstericiler

DGS: SAATİ: 12:46 - 06.08.2019 - Haber Kodu : 190806097

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