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DHA DIŞ- Hong Kong’daki protestolarda polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor.

Çin, (DHA)- Hong Kong’da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor. Eylemcilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong’da devam eden protestolarda, polis, eylemcilere Kwai Chung Spor Alanı’ndan, Tsuen Wan Parkı’na yürümeleri için izin vermişti. Ancak, Yeung UK Yolu üzerinde eylemcileri karşılayan polis ve eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Polis, biber gazı ve tazyikli su ile eylemcilere müdahale etti. Aynı zamanda, Tsuen Wan Parkı içerisinde toplanan eylemciler, polis izni ile gösterilerine devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Polis ve eylemcilerin bekleyiş anları
-Polis müdahalesi
-Eylemcilerin yürüyüşü

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