DHA DIŞ- HPV aşısı beklenenden daha iyi sonuçlar veriyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - Kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olan HPV virüsüne karşı geliştirilen aşının, beklenenden daha iyi sonuçlar verdiği belirtildi.

Sağlık dergisi Lancet’te yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, HPV aşısını olan kadınların sayısının artması, bu virüse yakalanma riskini düşürmekle birlikte kansere dönüşebilecek ‘anormal’ gelişim gösteren hücrelerin de azalmasını sağlıyor. Bu nedenle, aşı olmamış kişilerde dahi HPV ilişkili hastalıklara yakalanma riski düşüyor.

Amerikan TV kuruluşu NBC’deki habere göre, ABD Federal Tavsiye Paneli, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, HPV aşısının 26 yaşına kadar tüm kadın ve erkeklerde yapılmasını tavsiye etti. İnsanların yüzde 80'inde bulunan, cinsel yolla bulaşan ‘human papilloma’ (HPV) virüsü, kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan sebeplerin başında geliyor.

Kanada’daki Laval Üniversitesi’nden araştırmacılar, 14 ülkede 8 yıl süren ve toplam 60 milyon kişi üzerinde yaptıkları çalışmalarda, bu aşıyı olan kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olan HPV-16 ve 18 virüsünün yaygınlığının yüzde 70 oranında azaldığını tespit etti. 200’den fazla türü bulunan virüsün 40'ı genital bölgeleri etkiliyor. 13 tip HPV de rahim ağzı, ağız ve boğaz kanserine yol açıyor. Ancak bunlara ender rastlanıyor.

HPV virüsünün herhangi bir belirtisinin olmaması, yıllarca bu virüsle yaşayan kişiler tarafından fark edilmiyor. Virüs rahim ağzı muayenesi sırasında yapılan ‘Smear’ testinde ortaya çıkıyor. Bu yüzden, 25 yaşın üzerindeki tüm kadınların düzenli olarak ‘Smear’ testi yaptırmaları tavsiye ediliyor.

İlk kez 2006 yılında kullanılmaya başlayan HPV aşısının 115 ülkede uygulandığı belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 9-13 yaş aralığındaki kızların da HPV aşısından iki doz almasını tavsiye ediyor.



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