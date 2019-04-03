DHA DIŞ - Hulusi Akar: FETÖ elebaşlarının isimleri Makedon kurumları ile paylaşıldı

Kuzey Makedonya (DHA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî ziyaret kapsamında geldiği Üsküp’te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi. Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askerî törenle karşılanan Bakan Akar, askerî bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık eden Bakan Akar ve Shekerinska, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasında zaten iyi olan ilişkileri daha da güçlendireceğini; Türkiye açısından Kuzey Makedonya’nın çok özel ve önemli bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Akar, Türkiye’deki Makedon nüfus ile Kuzey Makedonya’daki Türk nüfusun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirterek, "Bütün Balkan ülkelerinin, özel olarak da Kuzey Makedonya’nın barış, istikrar, güven içinde olması bizim Türkiye olarak isteğimizdir. Bölgenin herhangi bir şekilde rekabet alanı olmamasını, ekonomi dahil her konuda Kuzey Makedonya ile işbirliği içinde olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

İki ülke arasındaki eskiye dayanan ilişkilerin 1992’den sonra yeni bir safhaya geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi: "Biz 1992’den beri her zaman Kuzey Makedonya ile beraber olduk, onlarla görüştük, konuştuk ve Kuzey Makedonya’nın siyasi, askeri, ekonomik alanda desteklenmesi için ne lazımsa, elimizden gelen her neyse bu konularda destek sağlamaya özel önem gösterdik. Uzun bir süre biz Makedonya’yı kendilerini adlandırdıkları şekilde, anayasadaki isimleriyle her ortamda ifade etmeye özen gösterdik. Bu isim sorunun bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kuzey Makedonya’nın Avrupa Atlantik bağlarının güçlenmesini her bakımdan arzu ediyoruz. Bu konuda Kuzey Makedonya’nın her türlü girişimini destekliyoruz. Elimizden gelen neyse, hem NATO hem AB süreçlerin hızlanması için bize düşen ne varsa onu da Makedon kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle askeri alandaki ilişkilerimiz son derece gelişmiş durumda. Bugüne kadar Türkiye’de bin 200 civarında asker eğitim almış bulunuyor. Tatbikatlarımıza katılan birçok Makedon askeri bulunmakta. Bu konuda her türlü imkânımızı paylaştığımızı belirtmek istiyorum."