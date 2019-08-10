DHA DIŞ - Hulusi Akar: Komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları lazım

LEFKOŞA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın komuta kademesiyle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım" dedi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kıbrıs’ta kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Burada askeri birlikleri denetleyen Akar ve komutanlar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Daha sonra Alevkayası Kışlası'ndaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı'na geçen Akar ve beraberindekiler, komandolarla öğle yemeği yedi. Paşaköy’deki 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’na geçen Akar, Türkiye’ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK’nın en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini vurguladı. Akar, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım." dedi.