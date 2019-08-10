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DHA DIŞ - Hulusi Akar: Komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın komuta kademesiyle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor.

LEFKOŞA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın komuta kademesiyle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım" dedi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kıbrıs’ta kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Burada askeri birlikleri denetleyen Akar ve komutanlar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Daha sonra Alevkayası Kışlası'ndaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı'na geçen Akar ve beraberindekiler, komandolarla öğle yemeği yedi. Paşaköy’deki 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’na geçen Akar, Türkiye’ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK’nın en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini vurguladı. Akar, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım." dedi.

‘TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN ADA'DAKİ VARLIĞI ŞART, BUNU DA HERKES BÖYLE BİLSİN’

Akar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine uygun, geçmişten ders alarak hareket etmelerini beklediklerini belirterek, "Yunanistan’da kurulan yeni hükümetin olaylara daha objektif yaklaşmasını, geçmişten ders çıkararak bakmalarını, olayları çözümsüz hale getirmeyi değil, çöze çöze gitmeyi bir ilke olarak kabul etmelerini bekliyoruz. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunları kimse sulandırmaya kalkmasın, bu mümkün değil, bu gerçekten beyhude bir gayret olur. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kıbrıs bizim milli davamız. Herkes bunu bilsin, kimse hata yapmasın. Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliğimiz var. Dolayısıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez iki temel unsur. Hiçbir zaman biz Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliğini ve güvenliğini bir kenara bırakmayız. Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin" dedi.

‘IRAK VE SURİYE’NİN KUZEYİNDE TERÖR KORİDORLARININ OLUŞMASINA HİÇBİR ZAMAN GÖZ YUMMAYACAĞIZ’

Akar, TSK’nın FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlendiğini belirterek şunları söyledi; "Doğu’da, Güneydoğu’da ve Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2, onun dışında Gara’ya, Sinat-Haftanin’e, Zap’a, Sincar'a, Karaçak’a kadar yapılan operasyonlar… Nerede terörist varsa onların inlerine girmek bizim boynumuzun borcu. Mehmetçik, tek tek teröristlerin inlerine giriyor ve inlerini başlarına yıkıyor. İnşallah bu asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunu yaparken tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bunu bütün muhataplarımıza söylüyoruz. Ama diğer taraftan da Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin yuvalanmasına müsaade etmeyeceğimizi, oralarda terör koridorlarının, alanlarının oluşmasına hiçbir zaman göz yummayacağımızı da açık ve net bir dille ifade ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakan Akar'ın temas ve ziyaretlerinden görüntüler

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