DHA DIŞ- Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı

Bel\u00e7ika, (DHA)- Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131\u2019n\u0131n ard\u0131ndan aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekimine kat\u0131ld\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n---------------------------------\n-Aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekiminden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNER \u0130\u015fte Benim Stilim'le \u00fcnlenmi\u015fti! Ya\u011fmur Takta\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorluyorAyn\u0131 ki\u015finin hem evini hem i\u015f yerini b\u00f6yle kur\u015funlad\u0131lar\u00a0Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: Ama\u00e7 yapay devlet hayalini t\u00fcmden ortadan kald\u0131rmak (2)
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