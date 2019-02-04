DHA DIŞ - Humire: Çin ve Rusya, Venezuela üzerinden ABD’ye meydan okuyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD’deki bağımsız araştırma grubu Güvenli ve Özgür Toplum Merkezi (SFS) direktörü Joseph Humire, televizyon kuruluşu Fox News’e yaptığı değerlendirmede, Rusya ve Çin’in ABD’ye karşı 'vekil savaşları' başlattığını ve her iki ülkenin Venezuela üzerinden ABD’ye meydan okuduğunu söyledi.

Humire, Venezuela’da hem askeri hem de sanayi varlıklarını kurmak için Rusya ve Çin’in ekonomik desteklerini artırdıkları yorumunu yaptı.

Bunun bir jeopolitik satranç olduğunu söyleyen Humire, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD destekli bir hükümet kurularak görevinden alınması durumunda Çin ve Rusya’nın bu oyunu kaybedeceğini söyledi.

Venezuela’nın Çin ve Rusya’ya 120 milyar dolardan fazla borcunun olması hem Pekin hem de Moskova’yı, Maduro’nun yenilmesi halinde zaten zayıf olan ülkenin ekonomisinin daha büyük bir darbe alması endişesiyle korkutuyor.

Çin Venezuela ekonomisine 2007 yılından bu yana 50 milyar dolar gönderdi. Venezuela ise bu borcu petrol göndererek ödeme sözü vermişti.