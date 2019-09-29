HABER

DHA DIŞ- Husiler: Binlerce Suudi askerini esir aldık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarında yapılan operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.

Yemen, (DHA)- Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarında yapılan operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.
‘Allah'tan Gelen Zafer’ adlı operasyona dair açıklamalarda bulunan Seri, operasyonun, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde yapıldığını açıkladı. Operasyonun aylarca sürdüğünü belirten Seri, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini iddia etti.
Seri’nin açıklamalarına dair Suudi Arabistan’dan henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Seri’nin basın toplantısından görüntü

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
Mahalleli sokağa döküldüMahalleli sokağa döküldü
Borçka’daki selin yaraları sarılıyorBorçka’daki selin yaraları sarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de 5 katlı binanın çatı katında yangın!

Mahalleli sokağa döküldü

Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni İstanbul açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Kocaeli'de hırsızlar camideki bankı çaldı

'Pes' artık dedirten görüntü! Bu da oldu

Bakanlıktan mühürlü binalara inceleme! Korkutan tespit

Deprem en çok o binaları vurdu! Korkutan tespit

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'toplantı' açıklaması

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

HDP il eş başkanları gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.