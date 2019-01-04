DHA DIŞ - İdlib'de, HTŞ ile muhalif gruplar arasında çatışma gerginliği

Hasan KIRMIZITAŞ, Suriye, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'garantör' ülke olarak 12 üssünün bulunduğu ve Rusya destekli rejim güçlerinin saldırısının Türkiye'nin çabasıyla varılan ateşkes ile sonlandırıldığı Suriye'nin İdlib kentinde Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) grubu ile muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında çatışmalar başladı. Gruplar arasındaki çatışmalarda şu ana kadar çoğunluğu sivil olmak üzere 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın karşısında yer alan ve rejim karşıtlarının göç etmesiyle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in kırsalındaki bölgeler geçen Ağustos ayında Suriye Ordusu tarafından karadan ateş altına alındı. Binlerce kişi zorunlu olarak göç ederken, Eylül ayı başında Rus ve Suriye savaş uçakları İdlib çevresindeki yerleşim alanlarına hava saldırıları düzenlemeye başladı. Milyonlarca insanı tedirgin eden saldırılar Türkiye'nin girişimiyle varılan Soçi mutabakatı ile oluşturulan çatışmasızlık bölgesi modeli sayesinde sonlandı.

Türkiye'nin diplomatik başarısıyla tansiyonun düştüğü İdlib'de, Aralık ayının son günlerinde HTŞ ile 16 muhalif grubun bir araya gelerek oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında çatışmalar başladı. HTŞ militanları, bazı üyelerinin öldürüldüğü bahanesiyle Ulusal Kurtuluş Cephesi kontrolündeki Daret İzze ve İdlib kırsalındaki birçok köy ve kasabaya saldırı düzenledi. HTŞ'nin tank ve zırhlı araçlar da kullanarak düzenlediği saldırılarda çoğunluğu sivil yüzü aşkın kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların ardından HTŞ, bazı bölgelerde kontrolü ele geçirdi. Ulusal Kurtuluş Cephesi, kaybettiği bazı noktaları HTŞ'den yeniden alırken, tedirgin olan siviller ise çatışmalardan korunmak için bölgeye yakın noktada bulunan TSK'ya ait üslerin çevresine sığındı. Çatışmaların yoğunlaşmasının ardından olası Menbiç operasyonu için Fırat Kalkanı bölgesine giden Ulusal Kurtuluş Cephesi askerleri de tekrar İdlib'e döndü.