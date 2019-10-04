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DHA DIŞ- İHH'dan Afrikalı kasırga mağdurlarına inşaat malzemesi desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

İHH, geçtiğimiz aylarda Mozambik’te yaşanan İdai Kasırgası’nın ardından evleri ciddi bir şekilde hasar gören 150 aileye çatı inşaat malzemesi yardımında bulunuldu.

Mozambik, (DHA)- İHH, geçtiğimiz aylarda Mozambik’te yaşanan İdai Kasırgası’nın ardından evleri ciddi bir şekilde hasar gören 150 aileye çatı inşaat malzemesi yardımında bulunuldu.

Mart 2019’da Güney Afrika ülkelerinden Malavi, Zimbabve ve Mozambik’te meydana gelen İdai Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi. Özellikle Mozambik’te felaketler, büyük insani krize yol açtı, altyapı zarar gördü ve çiftlikler tahrip oldu. Ülkede 447 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı. Ülkede ayrıca salgın hastalıkları baş gösterdi. Kasırga nedeniyle yaklaşık 285 bin ev ya hasar gördü ya da yıkıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı da ilk etapta Malavi, Zimbabve ve Mozambik’te acil yardım çalışması gerçekleştirerek 8 bin 500 kişiye pirinç, sabun, şeker, makarna, tuz, bisküvi, yağ, fasulye ve kova gibi insani yardım malzemesi dağıtıldı.
Acil yardım çalışmalarının ardından kalıcı projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen İHH, felaketten en fazla etkilenen Mozambik’te evleri hasar gören 150 aileye çatı inşaat malzemesi ulaştırıldığını duyurdu. Ayrıca İHH, 3 bin 500 Mozambikli mağdura gıda yardımında bulundu.

“ZOR GÜNLER GERİDE KALDI”
Felaket nedeniyle çatısı komple çöken bir evde 7 torunuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan 80 yaşındaki Hamuza Aiuba, bir süre okulda yaşadıklarını daha sonra da tekrardan evlerine dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Tamir edecek durumu olmadığı için torunlarıyla birlikte aylardır zor günler geçiren Aiuba’nın evi, hayırseverlerin destekleriyle yeniden tamir edilmeye başlandı. Aiuba, “İHH’yı buraya gönderdiği için Allah’a şükrediyorum. Aldığımız bu malzemelerle birlikte inşallah daha güzel bir ortamda yaşama fırsatı bulacağız. Zor günler geride kaldı” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kasırganın neden olduğu tahribattan görüntüler
-İHH’nin yaptığı gıda yardımı
-İHH’nin gönderdiği yapı malzemeleri
-Hamuza Aiuba ile röportaj

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