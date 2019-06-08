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DHA DIŞ - İmam adayları İslami İlimler Okulu’na giriş sınavlarında ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

Almanya’daki Türk sivil toplum kuruluşları, yakın gelecekte ihtiyaçları olacak imamları yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Muhsin Ceylan, Köln, (DHA) - Almanya’daki Türk sivil toplum kuruluşları, yakın gelecekte ihtiyaçları olacak imamları yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya başta Avrupa Birliği üye ülkelerinin ‘uyumu engelliyor’ gerekçesiyle Türkiye’den imam gelmesini sınırlandırması ve tamamen kaldırmak için çalışmalarını sürdürmesine karşılık, dini hizmet veren çatı örgütleri de buralardan imam yetiştirmenin yollarını arıyor.

Bu bağlamda, Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG), dernek ve camilerindeki din görevli ihtiyacını karşılamak için faaliyette olan İslami İlimler Okulu giriş sınavını aynı anda Avrupa’nın 16 noktasında gerçekleştirdi. 400 yüz imam adayı talebenin İslami İlimler Okulu’na girebilmek için ter döktüğü giriş sınavı, Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa’da 16 farklı noktada yapıldı.

En alt yaş sınırının 16 olduğu İslami İlimler Okulu’na girebilen gençler, Türkiye’deki İmam Hatip Lisesi ders müfredatına eşit şekilde, haftada 40 saat olmak üzere dört yıllık bir eğitim sonunda gerekli sınavlardan başarılı sonuçlar aldıklarında buradan imam olarak mezun oluyor. Bugün yapılan imamlık okumak için girilen sınavlarda, öğrencilerin ev hanımından fabrikada çalışan mühendise, yüksek lisans yapandan üniversite okuyan öğrenciye kadar çok geniş bir yelpazeden katılım dikkat çekti.

Hafta içi ya da hafta sonu gibi iki seçenekleri bulunan İslami İlimler Okulu’ndan mezun olan öğrenciler, ek imam hatip derslerini vererek Türkiye Lisesi diploması alma hakkını da elde ediyor.

Amacı, Avrupa’daki cami dernek ve benzeri yerlerde din görevlisi ihtiyacını gidermek olan İslami İlimler Okulu giriş sınavlarına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden 4 görevli gözlemci akademisyen, Köln kentindeki yazılı sınav ve ön mülakatlara gözlemci olarak katıldı.

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