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DHA DIŞ - İngiliz polisi, 'drone' nedeniyle uçuş iptallerine dair 2 kişiyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

İngiltere ve Londra'nın en büyük ikinci, Avrupa'nın da en büyük sekizinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı (İHA) yüzünden Çarşamba gecesi durdurulan ve dün sabah kısmi olarak açılan ancak akşam üzeri yerel saatle 17:10 sularında yeni bir insansız hava aracı tespit edildiği ifade edilerek uçuşlara tekrar ara verildi.

İngiltere (DHA) - İngiltere ve Londra'nın en büyük ikinci, Avrupa'nın da en büyük sekizinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı (İHA) yüzünden Çarşamba gecesi durdurulan ve dün sabah kısmi olarak açılan ancak akşam üzeri yerel saatle 17:10 sularında yeni bir insansız hava aracı tespit edildiği ifade edilerek uçuşlara tekrar ara verildi. Yapılan kontrollerin ardından uçuşlara başladı.

Sussex Polis Departmanı yetkilileri, uçuş iptallerine dair yürütülen soruşturma kapsamında yerel saatle 22.00'de 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, soruşturma sürdüğü belirtilirken, havalimanı çevresinde drone kullanan kişi veya kişilere dair bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermesi istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçuş iptali anonsu

Drone görüntüsü

Havalimanı içinden görüntüler

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