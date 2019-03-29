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DHA DIŞ - İngiliz polisi, şüphelileri yakalamak için camiye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da Merkez Cami yakınlarındaki bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’nin başkenti Londra’da Merkez Cami yakınlarındaki bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis, camiye saklanan şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.

Londra’daki Regent's Park’ta bulunan Merkez Cami yakınlarında 20’li yaşlarda bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine giden İngiliz polisi, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerin peşine düştü. Bıçaklanan gencin kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, polis saldırıyla alakalı olduğu ve gizlenmek için cami içine girdikleri düşünülen şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.
Londra Emniyet Müdürlüğü, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, olaya dair henüz bir gözaltı işlemi gerçekleştirmediklerini duyurdu ancak İngiliz medyası, görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberde polis ekiplerinin cami içinde 2 şüpheliyi gözaltına aldıklarını yazdı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir terör olayı olmadığını, araştırmanın sürdüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

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Polisin cami etrafındaki operasyonu
Helikopterin bölgede yaptığı inceleme
Cami içindeki polislerin görüntüsü

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