HABER

DHA DIŞ- İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya INF anlaşmasını ihlal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD’nin INF’den resmi olarak çekilmesiyle ilgi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’yı suçladı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD’nin INF’den resmi olarak çekilmesiyle ilgi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’yı suçladı.
Raab mesajında, “Rusya, Avrupa’nın başkentlerini hedef alan, gizlice geliştirdiği ve konuşlandırdığı füze sistemiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonunu getirdi. Uluslararası kuralları küçümseyen tavırları Avrupa’nın güvenliğini tehdit ediyor. Birleşik Krallık, NATO’nun cevabına tam destek veriyor” dedi.

POLONYA DA RUSYA’YI SUÇLADI
Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Polonya, tüm müttefiklerle birlikte ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını desteklemektedir. Bu tepki, Rusya’nın ihlallerine karşı fazlasıyla anlaşılabilir. Rusya, INF anlaşmasının çökmesinden tek başına sorumludur. Rusya’nın anlaşmaya tam uyumla geri dönme konusundaki isteksizliği ABD’ye başka bir şans bırakmadı” dedi.
INF anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı
Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişmeSalda Gölü'yle ilgili yeni gelişme
Bu cezaevinde her şey organikBu cezaevinde her şey organik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

Kayseri'de korku dolu anlar! Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Kayseri'de korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.